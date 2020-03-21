منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 234 ألفا والوفيات بحدود 10 آلاف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بلغ نحو 234 ألف إصابة وتوفي 10 آلاف شخص من الفيروس في العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

أما عن نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا فقد أشارت منظمة الصحة العالمية أن العدد يزداد كل يوم وبلغ إلى اليوم حوالي 9840 حالة وفاة في إشارة إلى أن عدد الوفيات في الدول الأوروبية بدأ يقترب من عدد الوفيات الإجمالي في الصين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.