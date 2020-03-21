وفاة أول مريض بفيروس كورونا في فنلندا

أعلن المعهد الوطني للصحة والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بوباء "كوفيدا – 19" في فنلندا.

وجاء في بيان للمعهد " توفي شخص مسن للغاية يعيش في منطقة مستشفى هلسنكي وأوسيما بسبب إصابته بفيروس كورونا"، مضيفا أن هذه أول حالة وفاة في فنلندا بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، حيث توفي المريض يوم 20 مارس.

ووفقا لآخر التقارير حتى ظهر اليوم، تم الإبلاغ عن 521 حالة إصابة بالفيروس التاجي في فنلندا.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.