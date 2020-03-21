عدد وفيات كورونا في البرتغال يتضاعف إلى 12

قالت هيئة الصحة الوطنية في البرتغال، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد تضاعف خلال الليل ليصل إلى 12.

وأوضحت الهيئة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1280 من 1059 في اليوم السابق. وأضافت أن هناك 35 شخصا في العناية المركزة.

كانت البرتغال قد أعلنت حالة الطوارئ يوم الأربعاء بسبب تفشي الفيروس. وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر الإحصائيات، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 284 ألف، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 11.800 ألف شخص حول العالم.