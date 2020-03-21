روسيا تعتزم إرسال أخصائيين ووسائل حماية ومعدات طبية إلى إيطاليا لمكافحة كورونا

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

موسكو - سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره".

وأكد بوتين خلال الاتصال "استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس".

وأعرب بوتين عن دعمه لإيطاليا شعبا وقيادة، وفقا للبيان، خلال "الوضع الوبائي الصعب"، وقال البيان إنه "استجابة لطلب الجانب الإيطالي، فقد أكد الرئيس الروسي استعداده لإرسال المساعدة الفورية اللازمة".

وصرح بوتين بأن "موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".