إريتريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في إريتريا، اليوم السبت، تسجيل الإصابة الأولى لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وزارة الإعلام بيان الصحة الإريترية، الذي أشار إلى وصول "إريتري يبلغ من العمر 39 سنة، ولديه إقامة دائمة في النرويج، إلى مطار أسمرة الدولي مساء اليوم، السبت، على متن رحلة "فلاي دبي".

ولفتت إلى أن المريض "ظهرت عليه أعراض فيروس كوفيد-19 وتم وضعه بالحجر الصحي فورا وشخصت إصابته بالفيروس بعد إجراء فحوصات لدى معمل الصحة الوطني".

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب أحدث الإحصائيات فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، 292 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 12 ألف شخص حول العالم.