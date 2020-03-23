رئيسة كرواتيا السابقة تعزل نفسها

قالت رئيسة كرواتيا السابقة، كوليندا غرابار كيتاروفيتش، الخميس، إنها في عزلة ذاتية وتلتزم بقواعد منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبحسب موقع "The Dubrovnik Times"، فإن غرابار كيتاروفيتش في عزلة ذاتية لمدة 14 يوما، بعد أن كانت في زيارة للولايات المتحدة، عندما ضرب الفيروس التاجي البلاد، وكافح للعودة إلى كرواتيا، بسبب إلغاء العديد من الرحلات الدولية.

ورغم ذلك، فقد عادت إلى كرواتيا، ووضعت نفسها على الفور في عزلة ذاتية لمدة 14 يوما.

كما قالت عبر حسابها على "تويتر": "تحية من بلادنا الجميلة! حاليا في عزلة ذاتية، وأتبع القواعد لمنع انتشار (كوفيد-19)، ولكن أيضا خارج المسؤولية تجاه الآخرين".

Pozdrav iz lijepe naše! Trenutno u samoizolaciji, poštujući pravila u svrhu sprječavanja širenja #COVID19, ali i iz odgovornosti prema drugima. #ostanitedoma #stayathome — Kolinda GK (@KolindaGK) March 19, 2020

وتعد ​كوليندا غرابار كيتاروفيتش من أكثر نساء السياسة الجذابات، فالبعض أطلق عليها لقب "أجمل قائدة". وبفضل مظهرها الخارجي والابتسامة الجميلة بالإضافة إلى اللباس الرائع، كانت دائما في مركز الاهتمام، حيث تمتلك موهبة في انتقاء الألبسة حسب الحالة.

يشار إلى أن زوران ميلانوفيتش فاز برئاسة كرواتيا في شهر فبراير/ شباط، بعدما تغلب على الرئيسة المحافظة كوليندا غرابار كيتاروفيتش فى انتخابات الإعادة في يناير/كانون الثاني الماضي.