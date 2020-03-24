إيران تسجل 122 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1934

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1934 بينما تعافى 8931 شخصا حتى الآن.

وقال جهانبور في تصريح اليوم، تم تسجيل 122 حالة وفاة و1762 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 24 ألفا و811 حالة لغاية الآن، فيما بلغ عدد المتعافين 8931 شخصا حتى الآن، بحسب وكالة فارس.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الاثنين، إنه "ينبغي للولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا"، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.

وقال روحاني، في خطاب تلفزيوني: "الزعماء الأمريكيون يكذبون... إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات... عندها سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فيروس كورونا، مقترحا إرسال "خبراء صحة" أمريكيين إلى طهران.

وقال ترامب، في مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين: "إذا استطعنا مساعدة الإيرانيين في هذه المشكلة، فسنقوم بذلك بالطبع"، مضيفا:"لكن كل ما عليهم فعله هو طلب ذلك".