العثور على جثث 64 مهاجرا قضوا خنقا في شاحنة بموزنبيق

عثرت السلطات الموزمبيقية على جثث أكثر من 64 مهاجرا غير شرعي من إثيوبيا، صباح اليوم الثلاثاء، قضوا خنقا في حاوية شحن تم توقيفها في شمال غربي البلاد.

وقال مصدر مسؤول في أحد المستشفيات لوكالة "فرانس برس" إن أكثر من 64 مهاجرا يشتبه في أنهم من المهاجرين غير الشرعيين من أثيوبيا عثر عليهم مقتولين اليوم في حاوية بضائع في إقليم تيتي شمال غربي موزمبيق.

وبحسب موقع "dispatchlive" صرح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "شاحنة نقلت مهاجرين غير شرعيين من مالاوي وتوقفت عند جسر موسكانا في تيتي، وعثر على 64 شخصا قد فارق الحيا داخلهاة، فيما عثر على 14 منهم فقط على قيد الحياة".