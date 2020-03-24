كورونا يصل إلى أبعد جزيرة في العالم

أعلنت السلطات المحلية لجزيرة القيامة التشيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعتبر جزيرة القيامة في المحيط الهادئ من أبعد الجزر المأهولة في السكان في العالم، حيث تبعد نحو 3600 كم عن غرب التشيلي القارية، ونحو 2075 كم عن شرق جزر بيتكيرن المأهولة بالسكان.

وقال المجلس البلدي للجزيرة عبر "فيسبوك": "نحن مضطرون، ببالغ الحزن، الإبلاغ عن أول إصابة في جزيرتنا، وذلك لرجل مسن وحالته الصحية مستقرة".

وأوصت سلطات الجزيرة باتخاذ تدابير وقائية من انتشار الفيروس، حيث يتم تشجيع السكان على عدم الاقتراب من بعضهم بعضا على مسافة لا تقل عن متر واحد، وتغطية أفواههم بأيديهم عند السعال أو العطس، وغسل الأيدي بشكل متكرر.

ويشار إلى أن السلطات التشيلية أعلنت، في الأسبوع الماضي، الحجر الصحي في الجزيرة. كما أنه تم تسجيل 922 إصابة في التشيلي عامة.

والجدير بالذكر أن جزيرة القيامة تشتهر بمجموعة ضخمة من التماثيل المصنوعة من حجر البازلتي ويطلق عليها اسم "مواي"، وتعد من التراث العالمي لليونسكو.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا المستجد"، "جائحة"، وأكدت أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وبحسب آخر إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، 390 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 17 ألف، فيما شفي أكثر من 106 آلاف حول العالم