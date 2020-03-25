إيران تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2077

أعلن مسؤول إيراني ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 2077 بعد تسجيل 143 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم الاربعاء 27017 شخصا والمتوفين بلغ 2077، في حين وصل عدد المتعافين 9625 حالة، بحسب موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2206 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 27017.

وتابع بأن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9625 شخصا لغاية الآن، و"لكن للأسف توفي 143 شخصا أخر خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 2077 شخصا".