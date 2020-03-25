ارتفاع وفيات كورونا في بلجيكا إلى 178 حالة

أعلنت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية عن تسجيل 56 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 178.

أمستردام - سبوتنيك. واستمر عدد الإصابات بالارتفاع ليصل إلى 4937 إصابة، وذلك بعيد تسجيل 668 حالة إصابة جديدة في البلاد.

وجاء في بيان، اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية، ها إل إن، "أكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن 56 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات في بلجيكا إلى 178".

وأضاف البيان، "كما تم تأكيد إصابة 668 شخص بفيروس كورونا منذ يوم الأمس، ليصل العدد الكلي لحالات الإصابة في بلادنا إلى 4937 إصابة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وحتى الآن، تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 435 ألف إصابة، منها 19 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 111 ألفا.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.