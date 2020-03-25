إسباني يقدم كلابه للإيجار من أجل التنزه في وضع الحجر الصحي

وبحسب الصحيفة، تمكنت سلطات إنفاذ القانون من السيطرة على الوضع وقدمت شكوى ضد المخالف.

وتمكن ممثلو خدمة حماية الطبيعة (Seprona) والحرس المدني من العثور على الرجل وحذروه، مطالبين إياه بالتوقف الفوري عن أنشطته.

وبعد تلقي التحذير، نشر الإسباني إعلانين آخرين مشابهين، وبعد ذلك قدمت خدمة حماية الطبيعة مرة أخرى شكوى ضده إلى السلطات المحلية. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بصيانة الحيوانات الأليفة وعدم الامتثال للإنذار الشديد، يمكن أن يواجه الرجل غرامة تتراوح بين 500 إلى 5000 يورو.

وفرضت السلطات الإسبانية في 14 مارس/ آذار حالة تأهب قصوى في البلاد مدتها 15 يومًا، مما قيد حركة الأشخاص بعد انتشار فيروس كورونا في إسبانيا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن عزم السلطات تمديد النظام حتى 11 أبريل/ نيسان.