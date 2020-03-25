ترامب يهنئ رئيس وزراء اليابان على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على قرار على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 واعتبره قرارا حكيما.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "تهانينا لرئيس الوزراء الياباني آبي واللجنة الأولمبية الدولية على قرارهما الحكيم جدا بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في عام 2021".

وأضاف "سيكون ذلك نجاحا كبيرا، وأتطلع إلى التواجد هناك".

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 25, 2020

وفي وقت سابق، صدرت للجنة الأولمبية الدولية بيانا مشترك مع لجنة تنظيم طوكيو 2020، تم الاتفاق خلاله على تأجيل إقامة المنافسات إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيرس كورونا.

وجاء في البيان "نظرًا للظروف الحالية واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، تم الاتفاق بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس وزراء اليابان، على إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين في طوكيو إلى ما بعد عام 2020 ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين، وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".

وألقى انتشار فيروس كورونا بصداه على كافة الأنشطة والمجالات في جميع أنحاء العالم ومن بينها النشاط الرياضي، مما اضطر الاتحادات المحلية والقارية تعليق كافة المسابقات.