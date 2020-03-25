الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين بقصف نفذه مسلحون أكراد شمالي العراق

وذكرت "الأناضول" أن وزارة الدفاع التركية قالت اليوم الأربعاء إن جنديين تركيين قتلا وأصيب آخران في هجوم بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد بشمال العراق.

وأفادت الوزارة في بيان إن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجوما استفزازيا على القوات التركية. وأضافت أنها "حددت أهدافا في المنطقة" وقصفتها ودمرتها في الحال ردا على الهجوم.

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في شمال العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.