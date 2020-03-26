تغيير شعارات وكالة "روسيا سيغودنيا" بسبب تفشي فيروس كورونا

تغيرت شعارات المشاريع الروسية والدولية لوكالة الآنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" وسط جائحة الفيروس التاجي، حيث بدأت الوكالة ممثلة بغرف أخبار "ريا" و "سبوتنيك"، وفي جميع أنحاء العالم بنظام العمل عن بعد، تطبيقات للاحتياطات اللازمة، ومنها الحجر الذاتي، مع الاستمرار بتزويد القراء والمشتركين بالمعلومات الأكثر صلة وموثوقية على مدار الساعة.

ويحتوي كل شعار الآن على رسم بشكل منزل، يمكن النظر من خلاله إلى آخر التطورات التي سببها الوباء، وتريد وكالة الأنباء من ذلك نقل رسالة مفادها أن البقاء في المنزل سينقذ الأرواح.

وقال البيان الصحفي لمواقع الوكالة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي: "إن العزل الذاتي هو الأكثر أمنا، وهو ينقذنا نحن وأحباؤنا من المزيد من انتشار الفيروس.

وأضاف البيان الصحفي: "الوضع تحت السيطرة، وتبذل الحكومة الروسية كل ما بوسعها لخلق حاجز يوقف تفشي انتشار الفيروس التاجى"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "أي إجراءات لن تكون مفيدة إذا لم يساعد الناس بعضهم بعضا".

وختم البيان: "هذا لن يكون إلى الأبد، هو فقط ردنا على انتشار الفيروس ودعوة الجميع لاتخاذ موقف إيجابي في مكافحة الوباء، لوسائل الإعلام اليوم دور حيوي تلعبه في توعية الجمهور، ابق في المنزل، وسنوفر لك معلومات محدثة عن آخر الأحداث، حول طرق الوقاية والحماية من المرض".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.