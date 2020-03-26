إيران: إجمالي الوفيات بسبب كورونا وصل 2234 والإصابات 29 ألفا و406

أعلنت إيران، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 2234 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 29406 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس إن 157 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2234 في حين بلغ عدد الإصابات 29406، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف جهانبور: "عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 2389 في الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وحث الإيرانيين على البقاء في منازلهم.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

طلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.