أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 15 إيرانيا وخمس شركات هناك في إطار برنامج لمكافحة الإرهاب.

ووفقا للمنشور على موقع الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات تتعلق بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

Treasury designates vast network of IRGC-QF officials and front companies in Iraq, Iran https://t.co/sjKniyLUZ1 — Treasury Department (@USTreasury) March 26, 2020

وحددت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية في بيانها، اليوم الخميس، 20 شركة مقرها إيران والعراق، إضافة إلى كبار المسؤولين وشركاء أعمال، يقدمون الدعم إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أو يتصرفون لصالحه أو بالنيابة عنه.

"وأشار البيان إلى أن الجهات تنقل المساعدات الفتاكة الى الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في العراق مثل كتائب "حزب الله.​

وفي وقت سابق، كتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في رسائل موجهة إلى قادة عدة دول، بأن العقوبات الأمريكية تسببت لإيران بخسائر بقيمة 200 مليار دولار، وأن أثرها يمنع العالم من التعامل مع الوباء. وأشار روحاني إلى أن إيران تواجه قيودا شديدة تتعلق بالعقوبات الأمريكية وسياسة الضغط الأقصى على طهران.