ماليزيا تعلن ارتفاع الوفيات إلى 23 شخصا... والملك وزوجته في حجر صحي

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا اليوم إلى 2031 حالة، بعد تسجيل 235 حالة جديدة.

وسجلت السلطات الصحية في ماليزيا وفاة 23 شخصا، ما يعادل نسبة 1.1% من معدلات الإصابة، حتى مساء اليوم، الخميس، بحسب وكالة الأنباء الماليزية "برناما".

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله في مؤتمر صحفي إن هناك 215 شخصا تعافوا من الفيروس وسمح لهم بالخروج من المستشفيات.

لافتا إلى أنه بذلك يكون عدد المرضى المتلقين للعلاج لحد الآن 1793 شخصاً، بما في ذلك 45 حالة تحت العناية المركزة.

وأعلن القصر الوطني الماليزي، أنه تقرر وضع الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه وزوجته في حجر صحي بدأ أمس الأربعاء، ولمدة 14 يوما، بعد تأكد إصابة 7 موظفين بالقصر بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين اليوم فالملك والملكة يُخضعان حالياً للحجر الصحي في القصر ولن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي، بحسب وكالة الأنباء الماليزية.

وأكد شمس الدين في بيان اليوم الخميس، أن الملك وزوجته أخضعا باالفعل لفحص طبي واختبار تشخيصي للفيروس، وجاءت نتائج تحاليلهما سلبية.

وقال شمس الدين إن "نتائج اختبارات سبعة أشخاص من موظفي القصر، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "تم إخطارنا بأن سبعة من موظفي القصر الوطني كانوا إيجابيين لفيروس كورونا".