الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة شراعية تابعة لـ "حزب الله"... صورة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه تمكن من إسقاط طائرة شراعية تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وذلك عقب اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي، وحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي أعمال مشابهة تنطلق من داخل الأراضي اللبنانية.

القدس– سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، والتي اخترقت من لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي. تتواجد الطائرة الشراعية بحوزة قوات جيش الدفاع".

#عاجل جرى صباح اليوم إسقاط طائرة شراعية تابعة لمنظمة #حزب_الله الإرهابية والتي اخترقت من #لبنان إلى داخل المجال الجوي الاسرائيلي. تتواجد الطائرة الشراعية بحوزة قوات #جيش_الدفاع. pic.twitter.com/SNtWAhksUJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2020

​وأكد أدرعي أن "جيش الدفاع يعمل دون توقف على كافة حدود دولة إسرائيل من خلال منظومة دفاعية متعددة المستويات لرصد واعتراض خروقات جوية".

يعمل #جيش_الدفاع دون توقف على كافة حدود دولة #إسرائيل من خلال منظومة دفاعية متعددة المستويات لرصد واعتراض خروقات جوية.



سيواصل جيش الدفاع احباط محاولات من قبل منظمة #حزب_الله لخرق سيادة الدولة من خلال وسائل دفاعية وهجومية متنوعة وذلك لحماية سكان إسرائيل. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2020

​وتابع ادرعي بالقول إن "جيش الدفاع سيواصل إحباط محاولات من قبل منظمة حزب الله لخرق سيادة الدولة من خلال وسائل دفاعية وهجومية متنوعة وذلك لحماية سكان إسرائيل".

ينظر #جيش_الدفاع بخطورة إلى الحادث باعتباره خرق لسيادة دولة #إسرائيل ويعتبر #الحكومة_اللبنانية مسؤولة لكل ما يحدث انطلاقًا من أراضيها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 26, 2020

​وختم أدرعي بالقول "ينظر جيش الدفاع بخطورة إلى الحادث باعتباره خرق لسيادة دولة إسرائيل ويعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة لكل ما يحدث انطلاقًا من أراضيها".