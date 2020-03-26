بيسكوف: الكرملين لم يطلع بعد على التصريحات الأمريكية بشأن مقاضاة مادورو

بيسكوف: الكرملين لم يطلع بعد على التصريحات الأمريكية بمقاضاة مادورو بتهمة تهريب المخدرات ومكافأة القبض عليه بقيمة 15 مليون دولار

وأضاف المتحدث: "لا ، لم نسمع ذلك".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف إن "الكرملين لم يطلع بعد على التصريحات الأمريكية بمقاضاة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتهمة تهريب المخدرات والإعلان عن مكافأة القبض عليه مقابل 15 مليون دولار".

وأعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الخميس، عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال أو إدانة عدد من المسؤولين الفنزويليين بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو الذي تسعى واشنطن للإطاحة به من السلطة.

وقالت الوزارة في بيان: "الوزارة تعرض ما يصل إلى 15 مليون دولار مكافأة لأي معلومات تتعلق بنيكولاس مادورو، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات بحق مادورو وآخرين تتعلق بالمخدرات وما يتصل بها من أعمال إرهاب".