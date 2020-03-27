نقل مغني فرقة "رامشتين" تيل ليندمان إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن المغني وكاتب الأغاني الألماني في فرقة الروك "رامشتين"، تيل ليندمان البالغ من العمر 57 سنة، نقل إلى المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المسجد.

فوفقًا لصحيفة "Bild" الألمانية، فإن مغني الروك ليندمان معزول حاليًا في وحدة العناية المركزة في برلين.

وبحسب ما ورد لا يوجد تهديد لحياة ليندمان لأن حالته مستقرة.

في 15 مارس/ آذار، أجرى ليندمان حفلتين في موسكو، بعد أن كان مخططا لحفلة موسيقية واحدة كبيرة لكن الفرقة اضطرت إلى جعلها حدثًا مزدوجًا بسبب إجراءات الحجر الصحي التي فرضها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين وسط انتشار كورونا.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.