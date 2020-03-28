الصحيفة الرسمية: تركيا تعزل وزير النقل

وأفاد المرسوم بأن عادل كارا إسماعيل أوغلو أصبح الوزير الجديد، ولم يذكر المرسوم سببا لقرار كما لم يورد تفاصيل أخرى، فيما أكد متحدث باسم الوزارة القرار دون أن يذكر تفاصيل، حسبما نقلت رويترز.

وكان وزير الداخلية التركي قد قال، أمس الجمعة، إن بلاده نقلت نحو ستة الآف مهاجر كانوا ينتظرون على الحدود التركية اليونانية للعبور إلى الاتحاد الأوروبي إلى مدن داخل البلاد في إطار إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير، قوله: "تركيا تجلي نحو 5800 طالب لجوء كانوا منتظرين عند الحدود مع اليونان وتستضيفهم في مراكز مؤقتة".

​واحتشد عشرات الآلاف من المهاجرين على الحدود في محاولة لدخول اليونان عضو الاتحاد الأوروبي منذ أن قالت تركيا، في 28 فبراير/ شباط، إنها لن تبقيهم على أراضيها وهو ما كان ينص عليه اتفاق في 2016 مع الاتحاد الأوروبي مقابل تلقيها مساعدات أوروبية للاجئين.