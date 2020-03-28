وفاة زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية

قال مركز كينج للتغير الاجتماعي السلمي على تويتر إن زعيم حركة الحقوق المدنية الأمريكية جوزيف لوري، أحد الحلفاء الرئيسيين لمارتن لوثر كينج في الحركة خلال الستينات، توفي يوم الجمعة عن 98 عاما.

وقال المركز في بيانه "الليلة... انتقل جوزيف لوري من الأرض إلى الخلود. خالص العزاء لأسرته. كان أحد أبطال الحقوق المدنية ومتحديا للظلم وصديقا عزيزا لعائلة كينج".وفقا لـ "رويترز".

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قلّد لوري وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، في عام 2009.