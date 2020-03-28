إيران: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى ظهر اليوم السبت 35 ألفا و408 شخصا، والمتوفين 2517 والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا.

وأضاف جهانبور أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 35408 حالة حتى الأن بينهم 3206 في وضع حرج".

وأوضح أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 11679 شخصا حتى الأن".

وأشار إلى "تسجيل 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 2517 شخصا".

صنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 600 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 27 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 133 ألف شخص.