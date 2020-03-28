مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أراض زراعية جنوب الضفة الغربية ويقطعون أشجار زيتون

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، أراض زراعية بين محافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية وقطعوا عشرات من أشجار الزيتون.

رام الله- سبوتنيك. وبحسب مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم فأن المستوطنين قطعوا نحو 300 شجرة زيتون في أراض منطقة القانوب القريبة من مستوطنة "أصفر".

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من هجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية حيث تكررت حوادث الهجمات على الأراضي الزراعية في ظل حظر التجوال المفروض على الضفة الغربية من قبل الحكومة الفلسطينية لمواجهة "وباء كورونا"، فيما يمثل جانبا من اعتداءات على مواطنين فلسطينيين وأراضهم الزراعية وممتلكاتهم.

وأوائل العام الماضي كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن عناصره اعتقلت مجموعة من المستوطنين لضلوعهم في جريمة قتل الفلسطينية عائشة الرابي أواخر عام 2018 قرب بلدة حوارة جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية.

وقال الجهاز، في بيان وقتذاك، أنه اعتقل ثلاثة مستوطنين قاصرين للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل المواطنة الرابي، ولاحقا جرى اعتقال مستوطنان آخران للاشتباه بمشاركتهم في ارتكاب الجريمة.