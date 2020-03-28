كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية اليوم صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب.

موسكو - سبوتنيك. وتمت عملية الإطلاق من مقاطعة ونسان في شرق كوريا الشمالية بحسب ما نقلت الوكالة عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، مشيرة إلى إن القذائف قطعت مسافة 230 كيلومتر ووصلت إلى ارتفاع بلغ 30 كيلومترا.

وفي وقت سابق نقلت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة ، قولها " إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم مقذوف مجهول النوع باتجاه بحر البابان".

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، في 21 مارس/ أذار، أن مقذوفات الجارة كوريا الشمالية طارت لمسافة 410 كيلومترات على ارتفاع 50 كيلومترا، وذلك بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أشرف، في 10 مارس الجاري، على تدريبات عسكرية على إطلاق النار بما في ذلك إطلاق ما يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى، فيما يعد أحدث التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية.