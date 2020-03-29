عدد المصابين بفيروس "كورونا" في أذربيجان يتجاوز 200 حالة

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس "كورونا" في أذربيجان أن إجمالي عدد المصابين في الجمهورية وصل لـ 209 أشخاص، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال 24 ساعة بلغت 27.

باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان غرفة العمليات: "تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة، حالة 8 من المصابين متوسطة الشدة، والآخرين حالتهم مستقرة، في الوقت الحالي 190 من المرضى تحت الرقابة الطبية، ويتم اتخاذ التدابير اللازمة".

وسبق أن أعلنت غرفة العمليات في أذربيجان أن عدد المرضى الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس "كورونا" بلغ 4 أشخاص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.