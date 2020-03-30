شاحنة ممتلئة بجثث ضحايا "كورونا" في نيويورك... صور

سربت ممرضة أمريكية تعمل في مستشفى بمانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية صورا لمشرحة مؤقتة، وفيها عدد من جثث وفيات فيروس "كورونا".

طلبت الممرضة البالغة من العمر 38 عاما عدم الكشف عن اسمها واسم المستشفى الذي تعمل به، بعد أن صرحت لموقع Buzzfeed News الأمريكي الذي قام بنشر الصور.

Harrowing imagine from the inside of a truck in New York City. All victims of the coronavirus. Image taken by a local nurse and shared by @MiriamElder at Buzzfeed. pic.twitter.com/tosdm86syY — Chrissy Day Trader (@Charress) March 29, 2020

وقالت الممرضة إنها قامت بالتقاط الصور أثناء مغادرتها المستشفى، صباح الأحد، لإظهار حقيقة ما يحدث في المستشفيات والحالات الصعبة التي يضطر العاملون في المستشفيات إلى التعامل معها، مشيرة إلى أن هذه نهاية البعض جراء فيروس كورونا.

A nurse sent me a tragic photo showing the scale of this coronavirus crisis. He wanted people to see "the ghastly reality of what we deal with” https://t.co/rNZpIOKnTX — Miriam Elder (@MiriamElder) March 29, 2020

وتظهر الصور شاحنة تبريد بالقرب من المشفى، مليئة بأكياس جثث لأشخاص توفوا بسبب فيروس "كورونا".

هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في وقت سابق عن أن أكثر من مليوني شخص سيموتون إن لم تفعل الحكومة إجراءات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، لذلك يعتبر حصر عدد الوفيات ما بين 100 إلى 200 ألف حالة أمرا "جيدا".

وتابع: "نعمل على إمداد الولايات بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس... أرسلنا الكثير من المعدات الطبية لعدد من الولايات... نحشد كل قدراتنا المتاحة لمساعدة الطواقم الطبية على إنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا".