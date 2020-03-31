الاتحاد الأوروبي يطلق عملية "إيريني" لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد وتدفق الأسلحة إلى ليبيا، بهدف إرساء السلام.

أمستردام –سبوتنيك. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نحن (أعضاء الاتحاد الأوروبي) اتفقنا على إطلاق عملية "إيريني" واليوم الدول الأعضاء وافقوا أخيرا على إطلاقها".

وأضاف بوريل: "عملية إيريني أطلقت بمهمة واحدة وهي حظر توريد الأسلحة وهي أيضا ستستمر لتدريب خفر السواحل الليبية ومراقبة المجرمين".

وتابع: "إيريني ليست كعملية صوفيا هي عملية مختلفة تمامًا الهدف الرئيس هو حظر ومنع توريد الأسلحة إلى ليبيا".

ودعا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر إلى معظم الدول.