إصابة عاملين في القطاع الطبي بأفغانستان بفيروس كورونا وسط خروج جماعي من إيران

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في أفغانستان وضعت 16 من العاملين في القطاع الطبي، منهم ستة أطباء، قيد الحجر الصحي؛ بعد أن ساعد فرار أفغان من إيران، على تفشي الفيروس التاجي في إقليم هرات على الحدود الغربية للبلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز" سجلت أفغانستان، التي تعاني بالفعل من نقص في الغذاء والدواء وسط تمرد تشنه حركة طالبان، 170 حالة إصابة بالفيروس منها 131 حالة في هرات، الإقليم المزدحم الذي تربطه حدود غير محكمة مع إيران الدولة الأكثر تضررا من الوباء في الشرق الأوسط.

وقال خالد عهدي من الإدارة الصحية في هرات: "6 أطباء و9 من العاملين في الرعاية الصحية ومساعد أصيبوا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي".

وأضاف: "لدينا عدد قليل من الأطباء ولا نتحمل فقدانهم".

ودفعت المخاوف من التقاط العدوى في إيران أعدادا قياسية من الأفغان للعودة من هناك في الأسابيع القليلة الماضية. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن الأفغان يعودون من إيران بمتوسط يومي أكثر من 9 آلاف شخص.