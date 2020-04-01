وزير الدفاع الأمريكي: لن يتم إجلاء طاقم حاملة الطائرات الراسية في غوام

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه لن يتم إجلاء طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفيلت" التي ترسو في غوام، مشيرا إلى أن جيش الولايات المتحدة هو جزء من المعركة ضد الفيروس التاجي.

وحول سؤال عن إجلاء طاقم الحاملة، أجاب إسبر في مقابلة على قناة "سي بي إس":



"لا أعتقد أننا في تلك المرحلة، نحن ننقل الكثير من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى الحاملة في غوام. نحن نقدم موظفين طبيين إضافيين وفقا للحاجة".

وقال: "إن جيش الولايات المتحدة هو جزء من المعركة ضد الفيروس التاجي وفي الوقت نفسه، يحارب تفشي المرض على إحدى حاملات الطائرات المنتشرة. وقد ثبت أن أكثر من 70 بحارًا على متن السفينة، التي ترسو حاليًا في غوام، مصابون بالفيروس التاجي. وأرسل القبطان رسالة عاجلة إلى البحرية الأمريكية يطلب المساعدة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "يسعدني أن أبلغكم أن أياً منهم (الطاقم) لا يعاني من أعراض خطيرة. في هذه المرحلة من الزمن، نحاول التأكد من احتوائنا للفيروس، وأننا ننشر أطقم اختبار، ونحصل على تقييم جيد لكمية الطاقم المصاب. وبعد ذلك، بطبيعة الحال، سنقوم باتخاذ تدابير أخرى لضمان أن نتمكن من تشغيل الحاملة والاستعداد مرة أخرى لمواصلة مهمتها".

وكان وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، قد وقع الأربعاء الماضي، أمرا بتجميد تحركات جميع القوات الأمريكية في الخارج لمدة 60 يوما، بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ونقل موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون جمد حركة جنوده في الخارج والداخل لمدة 60 يوما لتفادي كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.