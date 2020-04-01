الاتحاد الأوربي يقترح نظاما لخفض ساعات العمل تفاديا للاستغناء عن عاملين

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، نظام عمل جديدا بساعات أقل تدعمه الدولة لمساعدة العاملين على الاحتفاظ بوظائفهم في ظل تضرر اقتصادات دول التكتل البالغ عددها 27 من وباء فيروس كورونا.

ومن الواضح أن النظام موضوع على غرار خطة خفض ساعات العمل الألمانية التي تدفع الحكومة بموجبها جزءا من أجر العامل حتى لا يتم الاستغناء عن عاملين رغم التباطؤ، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين في رسالة مصورة "الشركات تدفع أجورا لموظفيها، حتى لو لم تكن تدر دخلا في الوقت الحالي. تهب أوروبا حاليا لدعمها بمبادرة جديدة".

وقالت "تهدف (المبادرة) إلى مساعدة إيطاليا وإسبانيا وجميع الدول الأخرى التي تضررت بشدة. وسوف تفعل ذلك بفضل التضامن من قبل أعضاء آخرين"، مضيفة أن النظام ستكفله جميع دول الاتحاد الأوروبي، ولكنها لم تذكر كيفية تمويله.