وفيات إيطاليا بفيروس كورونا تتجاوز 13 ألفا والإصابات تزيد عن 110 آلاف

تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا نتيجة عدوى فيروس كورونا المستجد 13 ألف حالة، بعد تسجيل 727 حالة وفاة منذ أمس، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 110 آلاف إصابة.

القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في مؤتمر صحفي اليوم أنه:

"تم تسجيل 727 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13155، وتسجيل 4782 إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات 110574".

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.