نتنياهو يقع في فخ الشائعات... عرض لوزرائه فيديو مزيفا عن إيران

كشفت قناة عبرية النقاب عن شائعة وقع فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تتعلق بإيران.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأربعاء، أن نتنياهو عرض في جلسة الحكومة الإسرائيلية فيديو مزيفا حول إلقاء الإيرانيين جثث من لقوا حتفهم جراء فيروس كورونا المستجد في "المزابل".

وأفادت القناة بأنه تبين أن شريط الفيديو الذي عرضه نتنياهو مزيف، حيث أخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي لقطات من فيلم وثائقي عرض في 2007 ولا علاقة له بإيران.

נתניהו הפיץ לשרים "פייק ניוז" על משבר הקורונה באיראן. צפו בפרסום שלי במהדורת @newsisrael13 מוקדם יותר הערב pic.twitter.com/iMFUKtGn0u — Barak Ravid (@BarakRavid) April 1, 2020

وأشارت القناة العبرية إلى أنه بعد طلب الوزراء الإسرائيليين التعرف أكثر على تفاصيل الشريط، تبين أن الشريط مأخوذ من فيلم وثائقي من عام 2007 ولا علاقة له بإيران، بل بدولة أخرى، لافتة إلى أن الذي قدم الشريط لنتنياهو على أنه حقيقة ما يجري في إيران، هو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

ونوهت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإيرانيين نشروا قبل أيام هذا الشريط، والتقطه موظفو الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذين بدورهم عرضوه على نتنياهو، دون التحقق من مصدره أو مصداقيته.

يذكر أن العنوان الرئيسي لتقرير القناة، جاء كالتالي "نتنياهو يقدم لوزرائه في جلسة الحكومة شريطا مزيفا عن إيران".