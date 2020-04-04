تومي... ممرض آلي يحمي الأطباء من كورونا في إيطاليا

بدأت السلطات الصحية الإيطالية في استخدام روبوتات للعناية بمرضى فيروس كورونا المستجد، وهي الخطوة التي تساهم أيضا في حماية الأطقم الطبية من الإصابة بهذه العدوى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تستعين مستشفى سيركولو بمدينة فاريزي بمنطقة لومباردي الإيطالية، بستة روبوتات، من بينها تومي.

ويتحرك الروبوت صغير الحجم على عجلات، ويمكنه مراقبة مؤشرات الأجهزة في غرفة المريض وإرسالها إلى الأطباء.

Tommy the robot nurse helps keep Italy doctors safe from coronavirus https://t.co/kn6cQstTFL pic.twitter.com/lNLotEw5kQ — Reuters UK (@ReutersUK) April 1, 2020

ويحتوي تومي على شاشة تعمل على اللمس، وتسمح للمرضى بكتابة الرسائل وإرسالها إلى الأطباء.

ويساعد تومي ورفاقه أيضا على تقليل استخدام الأقنعة الواقية.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا إلى 119827 ألف، وبلغ عدد حالات الوفاة 14681 حالة.

عالميا، بلغ عدد الحالات المصابة مليون و130 ألف و114، بينما وصل عدد الوفيات إلى 60 ألف 114 حالة.