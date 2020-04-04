عدد إصابات كورونا في إندونيسيا يتجاوز 2000

سجلت إندونيسيا، اليوم السبت، 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا إلى 2092 حالة.

وأعلن أحمد يوريانتو، وهو مسؤول وزارة الصحة، عشر حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، أكثر من مليون و100 ألف إصابة، في حين وصلت الوفيات إلى أكثر من 60 ألف.