150 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحية الماليزية، صباح اليوم السبت، عن 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ومن بينها 4 وفيات.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد يرتفع بذلك إلى 3483 إلى جانب 57 وفاة.

ويشار إلى أن ماليزيا سجلت 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد الماضي، وهي أعلى عدد للإصابة بالفيروس في جنوب شرق آسيا.

وفي السادس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن القصر الوطني في ماليزيا، خضوع الملك عبد الله رعاية الدين المصطفى، والملكة عزيزة أمينة للحجر، وأنهما لن يقبلا أية زيارة أو مقابلة رسمية، بعد تأكد إصابة عدد من العاملين في القصر.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية "برناما" عن مشرف القصر الوطني، أحمد فاضل شمس الدين، قوله إن نتائج اختبارات سبعة أشخاص من موظفي القصر، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأغلقت ماليزيا حدودها منذ الأسبوع قبل الماضي، وفرضت قيودا على الانتقالات الداخلية وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات والأنشطة التجارية غير الأساسية.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، أن بلاده ستمدد القيود المفروضة على الحركة وتعلن عن مجموعة ثانية من الحوافز الاقتصادية مع استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.