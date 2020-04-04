هولندا تعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 1651 بعد تسجيل 164 حالة جديدة

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 1651 بعد تسجيل 164 وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقال المعهد الوطني للصحة (RIVM) في هولندا، أن العدد الإجمالي للمصابين جراء العدوى قد ارتفع بنسبة 6٪ إلى 16،627 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف بيان المعهد أن العدد الفعلي للوفيات والإصابات أعلى من الرقم الرسمي بسبب عدم وجود اختبار واسع النطاق للفيروس التاجي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.