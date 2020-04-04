مقتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني وإصابة آخر في هجوم مسلح بالعاصمة كابول

قتل أحد مرافقي الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم السبت، وأصيب آخر، إثر تعرضهما لهجوم مسلح في العاصمة كابول.

ووفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" فإن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان أكد "أن اثنين من المرافقين الخاصين للرئيس تعرضا لهجوم مسلح من قبل مجهولين في منطقة "باغمان" بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي، "أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد المرافقين للرئيس الأفغاني وإصابة الآخر بجروح".

ولم تتبنَ أية جهة بعد مسؤولية تنفيذ الهجوم.

استمرار أعمال العنف

وتشهد المدن الأفغانية استمرار أعمال العنف المسلح رغم الدعوات لوقف الاقتتال، إذ أعلنت الشرطة الأفغانية، يوم الأربعاء، مصرع ثمانية مدنيين على الأقل وإصابة اثنين، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان.

وذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مسؤولين أفغان أن الانفجار وقع في منطقة نهر السراج التابعة لولاية هلمند.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف ما زالت مستمرة في البلاد رغم الاتفاق المبرم بين حركة طالبان والولايات المتحدة، كما تشهد البلاد أيضا أزمة سياسية حادة على أثر عدم اعتراف الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في وقت سابق من العام الجاري.

ووقعت الولايات المتحدة، في شباط / فبراير، اتفاقا مع طالبان يقضي بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن التقدم المطلوب إحرازه نحو مفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية تأخر بسب خلافات بين السياسيين الأفغان وخلاف بين طالبان والحكومة حول الإفراج عن السجناء ووقف محتمل لإطلاق النار، كشروط مسبقة للمحادثات.