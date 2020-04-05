ارتفاع عدد وفيات كورونا في لتوانيا إلى 11 شخصا

أكدت وزارة الصحة في لتوانيا ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 11 شخصا، بعد وفاة إحدى المرضى في مستشفى كاوناس.

ويليوس- سبوتنيك. وبحسب وزارة الصحة اللتوانية، فإن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 811 شخصا، من بينهم تعافى 7 أشخاص.

وتم إعلان نظام الحجر الصحي في البلاد حتى 13 أبريل/ نيسان.

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.