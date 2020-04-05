ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في سويسرا إلى 559

قالت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في سويسرا بسبب تفشي فيروس كورونا ارتفع إلى 559، بعد تسجيل 19 حالة جديدة.

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم ارتفع إلى 21100 من 20278، أمس السبت.

واختبرت سويسرا أكثر من 158000 شخص، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.