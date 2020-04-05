ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مولدوفا إلى 119 شخصا

أكد الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في بلاده بلغ 864 شخص، وذلك بعد تسجيل 112 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات حتى 15 شخصا.

كيشيناو - سبوتنيك. وقال دودون خلال مؤتمر صحفي:"اليوم لدينا 112 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وإجمالي المصابين لدينا 864، كما توفى لدينا نهار اليوم شخص واحد يبلغ من العمر 56 عاما، وكان يعاني من أمراض أخرى.. إجمالي الوفيات لدينا 15 شخصا".

وأعلن برلمان مولدوفا بتاريخ 17 مارس الماضي عن تطبيق حالة طوارئ في البلاد لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة تتخذ القرارات في البلاد اللجنة الوطنية المختصة بحالة الطوارئ، كما أوفقت الجمهورية الرحلات الجوية مع كافة الدول الأجنبية، وأغلقت الحدود البرية.