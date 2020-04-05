إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إٍسرائيل يبلغ 49 حالة و8430 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، تسجيل 423 إصابة جدية بفيروس كورونا المستجد وأربع وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8430 مصابا من بينهم 49 حالة وفاة.

القدس – سبوتنيك. وأظهرت البيانات التي صدرت عن الوزارة أن من "بين المصابين 139 بحالة خطيرة، و182 بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 7515 بالطفيفة".

وأشار بيان الصحة إلى أن "763 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5234 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 744".

وقال بيان الصحة إن "546 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1094 مصابين لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة".

وانطلقت اليوم قافلة جوية من 11 طائرة تابعة لشركة "ال-عال" إلى الصين بغرض إحضار ملايين الأغراض واللوازم الطبية الضرورية، والحديث يدور عن عملية مشتركة بين وزارة الأمن الإسرائيلي ووزارة الخارجية، وشركة "ال عال" وشركة "كيمكليم ليسرئيل".