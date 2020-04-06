إسبانيا تسجل 637 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" والإصابات تتجاوز 135 ألفا

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل 637 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بجانب 4273 إصابة جديدة بالفيروس.

ذكرت وزارة الصحة الإسبانية في بيان أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 13055 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 135032 حالة في البلاد".

وعلى الرغم من أن إسبانيا تسجل ثاني أعلى معدل وفيات في العالم بعد إيطاليا، إلا أن عدد حالات الوفاة اليومية استمر في الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي الذي سجلت فيه 950 حالة وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.