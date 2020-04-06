هولندا تسجل 101 وفاة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يصل إلى 1867

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الاثنين، إن البلاد سجلت 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن بيان لمعهد الصحة العامة "وفاة101 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1867".

وتابع أنه "بلغت أعداد الإصابات 18803 حالات، بعد تسجيل952 إصابة جديدة".

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.