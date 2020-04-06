صواريخ "إس-300 بي إس" الروسية تصد هجوما لصواريخ عدو مفترض في طاجيكستان

أفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، اليوم الاثنين، بأن الأطقم الخاصة بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300 بي إس" التابعة للقاعدة 201 العسكرية الروسية، قامت بصد هجوم صاروخي لعدو مفترض أثناء التدريبات التي جرت في طاجيكستان.

دوشنبيه - سبوتنيك. وفي هذا السياق قال مصدر تابع للمكتب المذكور لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين:

"جرت خلال مناورات تكتيكية في ميدان لياور للتدريب، تمارين على حماية المجال الجوي للمنطقة، نجح خلالها الطاقم المناوب في اكتشاف صواريخ مجنحة لعدو مفترض. وتمكن العسكريون من متابعة أهداف عالية السرعة والتقاطها رغم موقف إلكتروني معقد. وبعد ذلك، نجحت الأطقم الخاصة بمنظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس -300 بي. إس" في تدمير صواريخ العدو المجنحة بتنفيذ أكثر من 15 عملية إطلاق إلكترونية".

يذكر أنه سبق وقامت منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300 بي.إس" باحتلال مواقعها في القاعدة 201 العسكرية الروسية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، حيث تتلخص المهام الرئيسية لهذه المنظومة في حماية هذه القاعدة من هجمات وسائل الهجوم الجوي الفضائي للعدو المفترض، بالإضافة إلى تنفيذ مهام الدفاع الجوي لمنطقة آسيا الوسطى التابعة لمجال الأمن الجماعي.

وتقع القاعدة 201 العسكرية الروسية المتمركزة في طاجيكستان، والتي تعتبر أكبر منشأة عسكرة لروسيا الاتحادية خارج حدودها، في مدينتي دوشنبيه وبوهتار. ووفقًا للاتفاق الذي وقعه رئيسا البلدين، في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2012، سيظل هذا التشكيل يقوم بتنفيذ مهامه في طاجيكستان حتى عام 2042.