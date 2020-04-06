تراجع أسعار النفط بنسبة 5 إلى 7% على خلفية تأجيل اجتماع "أوبك+"

انخفضت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، على خلفية تأجيل اجتماع "أوبك+" إلى يوم 9 نيسان/أبريل، والذي كان من المقرر عقده اليوم.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت بيانات التداول بأنه اعتبارًا من الساعة 18:27 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر حزيران/يونيو لخام برنت بحر الشمال بنسبة 5.54 في المئة، إلى 32.22 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أيار/ مايو، بنسبة 6.88 في المئة إلى 26.39 دولار للبرميل.

وفي الوقت نفسه، عند افتتاح التداول، تراجعت أسعار النفط بنسبة 9-10 في المئة بسبب تأجيل اجتماع أوبك+" ، الذي كان يجب أن يعقد اليوم، بحسب المعلومات الأولية، إلى يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمتحالفين معها بقيادة روسيا مؤتمراً عبر دائرة تلفزيونية يوم الخميس المقبل، التاسع من نيسان/أبريل الجاري، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية على انتشار وباء فيروس كورونا.