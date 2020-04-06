بعد تخطي الـ 10 آلاف وفاة في أمريكا... البيت الأبيض يحذر من الذهاب إلى المتاجر

تخطى عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في أمريكا، اليوم الاثنين، حدود الـ 10 آلاف حالة في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب "سي إن إن" فقد أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، أن عدد الضحايا تخطى عتبة الـ 10 آلاف حالة، ووصفت الوضع "بالأسوأ".

وحث البيت الأبيض اليوم، المواطنين إلى تجنب الذهاب إلى المتاجر والصيدليات خلال الاسبوعين القادمين، إلا لحالات الضرورة القصوى، حيث من المتوقع أن يتفاقم الوباء في البلاد، بحسب "fox2".

ووجهت منسقة المهام في البيت الأبيض، الدكتورة ديبورا بيركس، تحذيرا في مؤتمر صحفي قالت فيه "الأسبوعان التاليان مهمان للغاية"، وأضافت؛ "هذه هي لحظة عدم الذهاب إلى المتاجر وعدم الذهاب إلى الصيدليات، عليكم القيام بكل ما في وسعكم للحفاظ على أمان عائلاتكم وأصدقائكم".

وكانت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن وفاة 1200 شخص جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا من أن بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا"، مع "أرقام سيئة جدا" بالنسبة لعدد الضحايا.

لكنه ترامب عاد، الأحد، وكشف عن آمال تحدوه في أن ترى الولايات المتحدة "استقرارا" في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضررا من تفشي الفيروس في البلاد.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 208 دول ومناطق حول العالم، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 حالة وفاة.