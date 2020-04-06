أمريكا وكندا غير مدعوتين لحضور اجتماع "أوبك+" المقبل

لم تتلق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا دعوة لحضور اجتماع "أوبك+" المقرر عقده في 9 أبريل/نيسان الجاري.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، تلقت 7 دول غير أعضاء في المنظمة دعوات للحضور، وهي الأرجنتين والبرازيل والنرويج وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو.

وتعتزم الدول خلال المؤتمر مناقشة خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن يُعقد يوم الجمعة أيضًا اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، والذي ستعلنه السعودية رسميًا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة النفط النرويجية إن النرويج تدرس حضور اجتماع أوبك+ في التاسع من أبريل/نيسان كمراقب، وإنها ستخفض الإنتاج شريطة وجود دعم واسع بين المنتجين.

وقد عانت أسعار النفط من أسوأ انخفاض لها منذ عقود بعد اجتماع فيينا في مطلع مارس الماضي، والذي فشلت فيه روسيا والمملكة العربية السعودية في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج وسط أزمة تفشي فيروس "كوفيد - 19".