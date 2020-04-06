ماكرون يعلق على نقل جونسون إلى الرعاية المركزة

وكتب ماكرون على حسابه على "تويتر": "أبعث بكل دعمي لبوريس جونسون ولأسرته والشعب البريطاني في هذه اللحظة الصعبة".
وأضاف "أتمنى له الشفاء العاجل وأن يتجاوز هذه المحنة سريعا".
I send all my support to Boris Johnson, to his family and to the British people at this difficult moment. I wish him a speedy recovery at this testing time.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020
ودخل جونسون البالغ من العمر 55 عامًا إلى المستشفى ليلة الأحد وخضع لاختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام، لكن الحكومة قالت في وقت سابق إنه في حالة معنوية جيدة وما زال في موقع المسؤولية.
ونُقل مساء اليوم الاثنين، إلى العناية المركزة بعد يوم من دخوله المستشفى، حسبما أفاد بيان للحكومة.
وقالت الحكومة البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني، نُقل إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد عليه، وتم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)